В Курске пройдет день зимних видов спорта

Мероприятия будут проходить несколько дней
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Яркие зимние спортивные мероприятия начнутся уже 6 февраля со старта основной соревновательной программы Спартакиады работающей молодежи «Юность». Два дня в спортивно-оздоровительном центре имени Валентины Терешковой молодые люди будут выявлять сильнейших в различных состязаниях, в том числе в лыжных гонках, биатлоне, керлинге.
7 февраля на самых популярных курских ледовых катках массовое катание начнется с показательных выступлений юных фигуристов, занимающихся в спортшколе «Арена».
14:00 и 18:00 – каток ТРЦ «Central Park»
13:00 и 14:00 – каток в ТРЦ «МегаГРИНН»
18:30 – каток СШ «Арена»
7 февраля в 11:00 на трех площадках в Курске состоятся хоккейные матчи с мячом в валенках.
Места проведения:
Детский парк (ул. Перекальского, 1)
Школа №30 (ул. Серегина, 41)
Школа №35 (ул. Республиканская, 50Б/1)
Матчи Ночной хоккейной лиги в СШ «Арена» (Курск, ул. Веспремская, 9)
Дивизион «40+» 6 февраля в 22:15 ХК «Звезда» – ХК «Дельта»
Лига развития 7 февраля в 22:15 ХК «Энергетик» – ХК «Геолог».