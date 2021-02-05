В Курске пройдет день зимних видов спорта

Мероприятия будут проходить несколько дней Фото: Светлана ВОЛКОВА

Яркие зимние спортивные мероприятия начнутся уже 6 февраля со старта основной соревновательной программы Спартакиады работающей молодежи «Юность». Два дня в спортивно-оздоровительном центре имени Валентины Терешковой молодые люди будут выявлять сильнейших в различных состязаниях, в том числе в лыжных гонках, биатлоне, керлинге.

7 февраля на самых популярных курских ледовых катках массовое катание начнется с показательных выступлений юных фигуристов, занимающихся в спортшколе «Арена».

14:00 и 18:00 – каток ТРЦ «Central Park»

13:00 и 14:00 – каток в ТРЦ «МегаГРИНН»

18:30 – каток СШ «Арена»

7 февраля в 11:00 на трех площадках в Курске состоятся хоккейные матчи с мячом в валенках.

Места проведения:

Детский парк (ул. Перекальского, 1)

Школа №30 (ул. Серегина, 41)

Школа №35 (ул. Республиканская, 50Б/1)

Матчи Ночной хоккейной лиги в СШ «Арена» (Курск, ул. Веспремская, 9)

Дивизион «40+» 6 февраля в 22:15 ХК «Звезда» – ХК «Дельта»

Лига развития 7 февраля в 22:15 ХК «Энергетик» – ХК «Геолог».