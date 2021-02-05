В Курской области проходит профилактическое мероприятие «Внимание, пешеход!»

В регионе проходит профилактическое мероприятие Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сотрудники Госавтоинспекции Курской области 5 февраля проводят профилактическое мероприятие «Внимание, пешеход!».

- Профилактическое мероприятие направлено на пресечение нарушений ПДД как водителями, так и пешеходами. Нередко пешеходы, не отдавая отчет в своих действиях, переходят проезжую часть в неустановленных местах, и появляются на дороге в то время, когда водитель их не ожидает увидеть, - сказали в ГИБДД.

В январе в Курской области зарегистрировано 19 ДТП, связанных с наездами на пешеходов, в которых один пешеход погиб и 18 получили ранения.