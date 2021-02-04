Приложение COVID-19 станет дополнительным каналом помощи курянам

Для контроля за больным ковид будут приходить уведомления с просьбой заполнить анкету, сделать селфи и отправить это оператор Фото: Из архива КП.

В Курской области запущено приложение «112. Экстренная помощь». Его можно скачать бесплатно для устройств на iOS и Android.

Приложение определяет местоположение звонящего, которому требуется помощь. Для этого нужно заполнить простые поля, сигнал будет зафиксирован, и на место прибудет помощь. При включении приложения «112» геолокация устанавливается автоматически.

Помимо этого у данного сервиса в тестовом режиме появилась новая функция - вызов скорой помощи. В планах запустить отдельное приложение, которое будет работать по аналогии службы такси: человек самостоятельно может вызвать скорую помощь и проследить за ее передвижением.

В приложении также разработан модуль COVID-19, который станет еще одним каналом взаимодействия с врачами.

Если у вас положительный тест на коронавирус, вам предлагается установить приложение. В модуле есть отдельная закладка, где заболевший может отметить место самоизоляции. Для контроля самочувствия днем приходят уведомления с просьбой заполнить анкету, сделать селфи и отправить это оператору. В фоновом режиме выполняется проверка местоположения. Если вы покинули место самоизоляции или не выходите долго на связь, сигнал поступает оператору службы, который связывается с вами для контроля вашего состояния и местонахождения. Когда тест станет отрицательным, работу в приложении можно будет завершить.

Сейчас приложение работает в пилотном режиме, установить его можно по желанию.