В Курске задержали распространителей героина

Оперативники обнаружили и изъяли расфасованные пакетики с героином весом около 30 грамм Фото: Из архива КП.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Курску совместно с экипажем дорожно-патрульной службы задержали двух уроженцев одного из государств ближнего зарубежья, прибывших из Московского региона, причастных к распространению запрещенных веществ в городе.

- Сотрудники полиции получили оперативную информацию, что эти люди направляются в Курскую область специально для совершения противоправных действий. Арендованный иногородний автомобиль, на котором они передвигались, попал в поле зрения экипажа ДПС. Стражи порядка остановили иномарку и доставили пассажиров в отдел полиции, - рассказали в УМВД.

В ходе проверки выяснилось, что фигуранты привезли с собой крупную партию наркотиков и спрятали их в Курске. В дальнейшем подозреваемые планировали распространить наркотики, путем изготовления более мелких тайников-закладок. Оперативники обнаружили и изъяли расфасованные пакетики с героином весом около 30 грамм.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ. Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им может грозить наказание до двадцати лет лишения свободы.