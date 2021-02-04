В Курске открывается выставка монет из старинных кладов

Все представленные монеты были найдены в Курской области Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 8 февраля в Курском музее археологии на улице Пионеров, 6 начнет работать выставка монет из старинных кладов. Здесь будут представлены находки из шести обнаруженных в нашем регионе кладов: арабские обрезные дирхемы X века, их среднеазиатские ровесники и монеты Речи Посполитой, Швеции и России XVII века, польские монеты XVIII века.

К слову, курский музей археологии откроется этой экспозицией после ремонта. Здесь отремонтировали фасад здания, внутренние помещения, заменили окна.

Вся экспозиция, представленная в музее, посвящена Курской земле.