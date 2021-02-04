С начала года выявлено девять незаконных рубок в Курской области

Ущерб составил более миллиона рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА

В этом году государственные лесные инспектора комитета природных ресурсов совместно с сотрудниками УМВД России по Курской области провели 38 рейдов. Выявлено девять незаконных рубок лесных насаждений.

Так, в Горшеченском, Обоянском и Солнцевском районах от нарушителей пострадали сосны. На территориях Льговского, Щигровского, Хомутовского и Железногорского лесничеств выявлены рубки сырорастущих деревьев - клена, ясеня, дуба, ольхи, березы. По фактам нарушений в Хомутовском, Щигровском, Солнцевском, Льговском и Обоянском районах возбуждены уголовные дела, сказали в администрации региона.

- Сотрудники комитета не только фиксируют незаконную рубку, но и проверяют соблюдение правил пожарной безопасности и заготовки древесины, договоров аренды и многое другое. С начала года причиненный лесным насаждениям Курской области ущерб от незаконной рубки составил 1 387 883 рубля, - отметил председатель комитета природных ресурсов области Константин Поляков.