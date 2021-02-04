25 тысяч курян перешли на электронные трудовые книжки

С этого года заводить будут только цифровые трудовые Фото: Светлана ВОЛКОВА

До 31 декабря 2020 года работающие граждане должны были определиться со способом ведения своей трудовой книжки – в бумажном или электронном формате, и подать заявления своим работодателям.

В Курской области 25 тысяч человек выбрали электронную трудовую книжку, это около 8% от общего количества всех написавших заявление.

Работники, выбравшие электронный формат, вернуться к бумажному уже не смогут. Бумажную трудовую они получают на руки и должны хранить ее дома как официальный документ, подтверждающий весь предыдущий стаж.

Одно из главных преимуществ электронного формата в том, что он практически исключает риск потери работником сведений о трудовом стаже. Даже в случае ликвидации предприятия или организации сотрудник может запросить в ПФР полные сведения о своей трудовой деятельности и получить их.

При дистанционном трудоустройстве работодателю можно направить сведения из электронной трудовой книжки по электронной почте.

С 2021 года для граждан, которые впервые устраиваются на работу, трудовая книжка будет вестись только в электронном виде.

Подробнее об электронной трудовой книжке можно узнать на официальном сайте Пенсионного фонда РФ https://pfr.gov.ru/grazhdanam/etk/