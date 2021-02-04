Курян предупредили о резком похолодании

В регионе наступают морозы Фото: Светлана ВОЛКОВА

По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с девяти часов вечера 4 февраля в течение суток будет облачно с прояснениями. Ночью временами осадки в виде снега, мокрого снега, местами туман, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Днем местами небольшой снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура ночью 7-12º, днем 5-10º мороза.

Одна из наиболее серьезных опасностей для автомобилистов - туман. Это природное явление значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля, что напрямую влечет увеличение количества столкновений, наездов и прочих дорожно-транспортных происшествий.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима.