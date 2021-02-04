В Курске открылась художественная выставка

Экспозиция открыта до 14 февраля Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске в выставочном зале «Звездный» начала работать региональная художественная выставка «Настроение».

Здесь представлено около 200 работ. Это живопись, графика, декоративно-прикладное искусство; все выполнено в разных техниках и жанрах. Работы выставили преподаватели изобразительного искусства образовательных учреждений Курской области, а также студенты Суджанского колледжа искусств и Железногорского художественного колледжа.

Желающие смогут посетить выставку до 14 февраля в выставочном зале КТЦ «Звездный» (г. Курск, Красная площадь 2/4).