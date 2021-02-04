В Курске волонтеры закрасили 20 надписей с рекламой наркотиков

Акция прошла в центре города Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сотрудники администрации Центрального округа совместно с волонтерами и добровольцами молодежного совета при окружной администрации провели рейд по закрашиванию надписей, рекламирующих наркотики.

- Стены домов и организаций, расположенных на улицах Школьной, Хуторской, Карла Маркса пострадали от рук вандалов. Вооружившись кистями и красками, волонтеры закрасили наркорекламу, - рассказали в мэрии Курска.

Сотрудники администрации Центрального округа обращаются к курянам, с просьбой сообщать о наркорекламе по телефонам: 70-22-94, 70-23-10.