В больницах с COVID-19 и пневмониями находятся 1465 курян

Ситуация в регионе с ковид остается напряженной Фото: Из архива КП.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1465 человек, на ИВЛ – 136, в том числе 15 – на инвазивной.

По данным оперативного штаба на 7:30 4 февраля в Курской области всего зарегистрировано 26974 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 172 за последние сутки.

С начала пандемии в Курской области от ковид скончались 385 человек. В том числе за последние сутки пять человек - мужчины 56, 69 и 72 лет и две женщины 44 и 59 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.