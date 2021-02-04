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В 2020 году марафон «Мир детства» оказал помощь 739 курским семьям

В основном поддержку получили многодетные и воспитывающие детей с с серьезными заболеваниями
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Сейчас на счету марафона - 4, 5 миллиона рублей

Сейчас на счету марафона - 4, 5 миллиона рублей

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Комитет областного благотворительного марафона «Мир детства» рассмотрел 13 заявок на финансовую поддержку от семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающих детей с серьезными заболеваниями и многодетных.

На сегодняшний день на расчетном счете марафона - около 4,5 миллиона рублей. Только с начала года удалось собрать 475 тысяч рублей.

Многие жители Курской области поддерживают этот благотворительный марафон.

В 2020 году состоялось восемь заседаний организационного комитета областного благотворительного марафона «Мир детства». Адресная материальная помощь оказана 739 семьям на общую сумму порядка 11 миллионов рублей.