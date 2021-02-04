Курян предупредили об опасности выхода на лед

Столбик термометра в регионе держится на плюсовой отметке Фото: Светлана ВОЛКОВА

В связи с переменчивой погодой лед на курских водоемах становится опасным. Постепенно идет процесс его уменьшения, сообщили в МЧС региона.

- Реки покрыты льдом примерно на 90%, встречается очень много промоин, толщина ледяного покрова менее десяти сантиметров и достаточно неравномерна. В местах течений, а их довольно непросто определить, он и вовсе не более пяти сантиметров. Лед местами покрывает вода. На закрытых водоемах его толщина составляет порядка 15 сантиметров, но он не является безопасным. А выход одновременно нескольких человек и вовсе может быть опасен для жизни, - рассказали в ведомстве.

Инспекторы ГИМС Главного управления МЧС России по Курской области ежедневно патрулируют водоемы, беседуют с любителями рыбной ловли, ограждают от нахождения на водоемах детей. Рыбакам рассказывают о необходимости иметь средства спасения, о правилах поведения в экстремальной ситуации.