Под Курском спасатели открыли в квартиру, в которой один остался ребенок

ЧП произошло в Дмитриеве Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение с просьбой о помощи поступило в пожарную часть №26 Дмитриевского района 3 февраля, в 17:38. Жительница районного центра рассказала, что ее двухлетняя дочь осталась одна в квартире: дверь случайно захлопнулась, ключей с собой нет.

- Через несколько минут после поступления звонка наше подразделение уже было на месте, - рассказывает командир отделения пожарной части №26 Александр Глотов. – Квартира находилась на втором этаже. После оценки ситуации приняли решение вскрывать металлическую дверь. Вся операция заняла несколько минут. Девочка даже не успела испугаться.

Родители поблагодарили спасателей, которые в свою очередь провели небольшую беседу со взрослыми об основных правилах безопасности.