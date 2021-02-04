Под Курском сгорела иномарка

Пожар произошел вечером Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В 18:11 3 февраля в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Красная во Льгове.

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели ПСЧ №10 г. Льгова, сотрудники полиции, медики скорой помощи.

По прибытии в 18:16 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 18:19, ликвидировано в 18:22, сообщили в МЧС.

В результате пожара выгорел моторный отсек автомобиля «Ауди 100».

Ущерб и причина пожара устанавливаются.