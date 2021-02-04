Курян приглашают сдать вторсырье за деньги

На сдаче вторсырья много не заработаешь, зато принесешь пользу экологии Фото: Светлана ВОЛКОВА

6 февраля, с 14.00 до 16.00 волонтеры проведут акцию ЭкоДвор.

Многие куряне знают, что экологический проект «ЭкоДом» - это место, куда люди могут принести собранное вторсырье и сдать его, получив за это деньги.

Теперь «ЭкоДом» расширяет список принимаемого вторсырья, а эковолонтеры расскажут и покажут, как правильно подготовить его для сдачи.

В программе:

Книговорот (принесите из дома ненужную книгу и возьмите взамен что-то для себя)

Пункт приема вторсырья (в ЭкоДоме за это заплатят)

Подарки для гостей, принесших вторсырье

Познавательные эко-стенды

Много полезной информации о том, как наладить раздельный сбор дома и подготавливать вторсырье для сдачи

Место проведения - улица Сумская, 46, пункт раздельного приема вторсырья "ЭкоДом", (за ТЦ Европа)