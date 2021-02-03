В Курске смягчают ограничения по ковид для культурных и спортучреждений

В театры допустят больше зрителей Фото: Светлана ВОЛКОВА

Принято решение с 15 февраля увеличить до 50% наполняемость залов при кинопоказе, на спектаклях и концертах в культурных учреждениях региона. Вернутся зрители и на трибуны спортивных объектов. С 8 февраля разрешено присутствие болельщиков при проведении игр профессиональных клубов, но не более 25% от общей вместимости места проведения.

- Сейчас мы фиксируем стабилизацию эпидситуации. Но риски еще высоки и в любой момент маятник может качнуться в обратную сторону, – отметил губернатор региона Роман Старовойт.