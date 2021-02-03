Развлекательные центры в Курске возобновят работу с 8 февраля

Постепенно ограничения снимают в регионе Фото: Светлана ВОЛКОВА

После почти годового перерыва откроются детские комнаты и развлекательные центры. Им разрешено возобновить работу с 8 февраля с 50% заполняемостью. Исключение составят «сухие бассейны с шариками».

Как сообщалось ранее, с 8 февраля к привычному формату учебы после каникул вернутся студенты Курской области. При этом вузы и ссузы смогут самостоятельно принимать решение об использовании элементов дистанционных технологий в зависимости от эпидситуации.

Также с 8 февраля очные занятия возобновятся в организациях дополнительного образования. Таким образом в традиционном формате в регионе будут реализовываться образовательные программы всех уровней образования, сообщили в администрации региона.