Курские студенты перейдут на очное обучение с 8 февраля

Вузы и ссузы смогут самостоятельно принимать решение об использовании элементов дистанционных технологий Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 8 февраля к привычному формату учебы после каникул вернутся студенты Курской области. При этом вузы и ссузы смогут самостоятельно принимать решение об использовании элементов дистанционных технологий в зависимости от эпидситуации.

Также с 8 февраля очные занятия возобновятся в организациях дополнительного образования. Таким образом в традиционном формате в регионе будут реализовываться образовательные программы всех уровней образования, сообщили в администрации региона.