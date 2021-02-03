В Курске в январе произошло 22 пожара

Всего установлено 229 автономных извещателей в 126 домах Фото: Светлана ВОЛКОВА

В январе число пожаров в Курске уменьшилось на 61% по сравнению с январем прошлого года. Если в январе 2020 года на пожарах погибли два человека и один получил травмы, то в этом году, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Сотрудники окружных администраций совместно с пожарными инспекторами регулярно проводят рейды в частном секторе и многоквартирных домах, беседуют с курянами, напоминают о правилах пожарной безопасности, сказали в МЧС.

Особое внимание уделяется многодетным семьям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Спасатели продолжают работу по бесплатной установке в домах таких семей автономных пожарных извещателей. Всего установлено 229 автономных извещателей в 126 домах, добавили в ведомстве.