В Курске светофоры переводят на новый режим работы

Светофоры будут работать по-новому Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как рассказали в комитете дорожного хозяйства, в работу светофоров вносят изменения. Для обеспечения безопасности участников дорожного движения и сокращения ДТП на городских перекрестках будут разделены транспортные и пешеходные потоки.

- Светофоры настроят таким образом, что в момент пересечения проезжей части по пешеходному переходу под разрешающий зеленый сигнал исключены все возможные пересечения с автомобильным транспортом, - отметил Денис Ходеев.

Так, например, автомобилисты, могут выехать с улицы Марата на улицу Ленина на зеленый сигнал светофора, в то время, как для пешеходов горит красный свет. Ранее отдельная пешеходная фаза на светофорах не выделялась.

Сейчас ведется настройка светофоров для создания "зеленой волны" на участке от Красной площади до площади Перекальского.