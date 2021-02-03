В Курской области открылись пять новых ФАПов

Еще восемь ФАПов проходят процедуру лицензирования Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Беловском районе открылось три ФАПа на пять населенных пунктов с общим числом жителей в них почти 1 500 человек. Еще два новых ФАПа в Октябрьском районе обслуживают более двух тысяч человек.

Уже работают ФАПы в Обоянском и Медвенском районах, первый обслуживает более 1 600 человек, второй – 800.

Фельдшерско-акушерские пункты оснащены всем необходимым для медработников и пациентов. Закуплено новое оборудование: аппараты ЭКГ, дефибрилляторы, глюкометры. Кроме того, современные здания приспособлены для приема лиц с ограниченными возможностями здоровья, заверили в администрации региона.

По информации регионального комитета здравоохранения, еще восемь ФАПов проходят процедуру лицензирования и начнут работать сразу по ее завершении.