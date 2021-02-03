Четыре курских санатория примут бесплатно детей этим летом

В первоочередном порядке обеспечивается отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сказали в обладминистрации Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 15 февраля в Курской области стартует оздоровительная кампания для курских детей и подростков.

Как отметили в региональном комитете молодежной политики, путевки, приобретаемые за счет бюджетных средств, предоставляются бесплатно. Детей в возрасте от семи до 17 лет включительно готовы принять четыре санатория: «Соловьиные зори», «Соловушка», «Маяк» и им. И.Д. Черняховского.

В первоочередном порядке обеспечивается отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из малообеспеченных семей и находящихся в учреждениях социального обслуживания, а также детей-сирот.

Для получения путевки жителям Курска необходимо обратиться по адресу: ул. Пигорева, д. 2/17, кабинет 12.

Жители Курской области могут обратиться в администрацию своего района. Список ответственных лиц с указанием контактных телефонов можно посмотреть на сайте летокурск.рф в разделе «РОДИТЕЛЯМ».