Более 300 спецмашин расчищали ночью курские дороги от снега

Спецтехника работает ночью Фото: Светлана ВОЛКОВА

На улицах областного центра ночью была задействована 61 единица спецтехники. Машины обрабатывали дороги и тротуары противогололедными материалами, вывозили убранный снег.

В результате за прошедшую ночь коммунальщики израсходовали 278 тонн песко-соляной смеси и вывезли 2 480 кубометров снега.

Контроль за работой снегоуборочной техники осуществляют с помощью 67 камер: оператор системы видит, что техника не только была в определенной точке города, но и действительно проводила расчистку и обработку дороги.

Ведется также работа с предприятиями, им направлены уведомления о необходимости привести в порядок прилегающие территории; мониторинг качества уборки регулярно осуществляют рабочие группы.

На региональных и федеральных трассах Курской области проезжую часть дорог от снега расчищали 243 спецмашины. Они израсходовали почти 1 600 тонн противогололедных материалов.

Уборка дорог продолжается, заверили в администрации региона.