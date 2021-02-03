Курский гарнизонный суд вынес приговор заместителю командира части

Заместитель командира сообщил ложные сведения о якобы, выявленных в ходе внеплановой инвентаризации недостаче Фото: из открытых источников

Курский гарнизонный военный суд оштрафовал на 150 тысяч рублей майора одной из войсковых частей ЗВО. Заместитель командира воинской части признан виновным по части 3 ст. 159 УК РФ.

По данным 56 военного следственного отдела СК России ЗВО майор, являясь заместителем командира войсковой части по вопросам материально-технического обеспечения, в октябре 2019 года незаконно получил 60 000 рублей, принадлежащих прапорщику, а также 20 000 рублей, принадлежащих четырем военнослужащим.

Заместитель командира сообщил ложные сведения о якобы, выявленной в ходе внеплановой инвентаризации недостачи закрепленного за военнослужащими имущества и сказал им, что нужно погасить ущерб.

Похищенные мошенническим путем деньги майор взял себе, уточнили в ведомстве.

В суде обвиняемый признал вину и возместил ущерб.