В Курской области превышен эпидпорог по ОРВИ

Курянам советуют при первых признаках простуды оставаться дома Фото: Светлана ВОЛКОВА

За прошедшую неделю (с 25 по 31 января) в целом по Курской области заболеваемость ОРВИ была выше порогового уровня на 27,9%. Эпидемиологический порог превышен среди всех возрастных групп населения, кроме детей до двух лет.

В целом в регионе зарегистрировано 7302 случая ОРВИ, что выше на 8,8% (или 590 случаев), чем на предыдущей неделе (6712 случаев). Удельный вес детского населения среди заболевших составляет 55,3%.

За прошедшую неделю в Курской области зарегистрировано 1250 случаев внебольничных пневмоний, среди заболевших преобладают взрослые (87,2%).

По данным лабораторного мониторинга в настоящее время в структуре положительных находок по-прежнему преимущественно определяются вирусы негриппозной этиологии, циркуляция вирусов гриппа отсутствует, сообщили в Роспотребнадзоре.