Разыскивают родных курянина, погибшего в 1940-м при штурме Выборгского залива

Всех, кто что-либо знает о курянине, просят откликнуться Фото: Светлана ВОЛКОВА

Весной 2020 года поисковый отряд “Советский патриот” обнаружил на острове Клест (Сюрья-саари) в Выборгском заливе захоронение 324-х бойцов и командиров 181 стрелкового полка 43 стрелковой дивизии, погибших в марте 1940-го.

Была проведена большая архивная работа, которая позволила составить список погибших. На месте захоронения был установлен памятный знак с указанием фамилий погибших бойцов.

Сейчас разыскивают родных погибшего красноармейца из Курской области Агапова Фрола Васильевича, 1902 года рождения. Он был призван из Курской области Беловского района, деревня Лошаково.

Если вам известны какие-либо подробности о родственниках, напишите командиру ПО “Советский патриот” Богдановой Ольге Валентиновне ligia24@mail.ru