За сутки в Курской области выписали меньше ковид-пациентов, чем заболело

За сутки выписали 168 человек Фото: Светлана ВОЛКОВА

Всего выписано с начала пандемии 23497 ковид-пациентов. В том числе 168 за последние сутки.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1470 курян. На ИВЛ – 154 (17 – инвазивная, 137 – неинвазивная).

По данным оперативного штаба на 7:30 3 февраля в Курской области всего зарегистрировано 26802 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 170 за последние сутки.

На 3 февраля 2021 года от коронавируса в Курской области скончались 380 человек. В том числе за последние сутки четыре человека - мужчины 61, 68 и 84 лет и женщина 42 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.