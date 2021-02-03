В Курской области требуются квалифицированные рабочие

Основная масса вакансий - рабочие профессии Фото: Светлана ВОЛКОВА

В минувшем году в Центр занятости города Курска и Курского района по вопросу трудоустройства обратились 18,7 тысяч человек.

На конец года банк вакансий Центра занятости содержал более 4 тысяч предложений от 448 организаций города. Основная доля вакансий приходится на рабочие профессии с высокой квалификацией –55,7%; 12,3% - вакансии на рабочие места без специальной подготовки; прочие вакансии (врачи, бухгалтеры, преподаватели, инженеры – конструкторы, библиотекари и др.) составляют 32,1%. Средняя продолжительность существования вакансии на рынке труда составляет 1,3 месяца.

Помощь в трудоустройстве подростков и молодежи оказывает Городская молодежная биржа труда. В банке рабочих мест – более 300 вакансий по разным специальностям: менеджер, слесарь, медсестра, врач, продавец.

Клиенты молодежной биржи получили порядка 400 направлений для трудоустройства на постоянную и временную работы.

В прошлом году на реализацию мероприятий активной политики занятости и выплату пособий было потрачено из областного бюджета 559,2 млн. рублей.