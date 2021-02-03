В Курске на 150 участках стерлась дорожная разметка, которую нанесли в 2020 году

Дорожную разметку будут наносить заново Фото: Светлана ВОЛКОВА

В городском комитете дорожного хозяйства провели комиссионное обследование дорожной разметки, нанесенной в прошлом году. При определении участков учитывались обращения курян, сказали в мэрии.

- Мы направили предписания об устранении замечаний в адрес трех подрядных организаций. Все подрядчики подтвердили готовность приступить к восстановлению разметки при наступлении благоприятных погодных условиях и постоянной положительной температуры воздуха не ниже +10 градусов, - сказал председатель комитета дорожного хозяйства Денис Ходеев.

Напомним, что подрядные организации занимались нанесением дорожной разметки в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и муниципального контракта по содержанию автомобильных дорог. Первые дефекты появились уже в ноябре 2020 года.

Замечания к состоянию дорожной разметки были выявлены на более чем 150 участках городской дорожно-транспортной сети.

По договорам, заключенным с заказчиком работ на всю пластиковую разметку, нанесенную в прошлом году, начиная со дня сдачи объекта, действует годовая гарантия. В течение этого срока подрядчик обязан устранять нарушения за свой счет в рамках гарантийных обязательств.