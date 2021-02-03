Курян предупредили о тумане и гололеде

Курян просят быть осторожными на дорогах Фото: Светлана ВОЛКОВА

По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области до вечера 3 февраля будет облачно с прояснениями. Днем местами небольшой мокрый снег. Утром и днем местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточный с переходом на юго-западный 5-10 м/с. Температура: днем от 3º мороза до 2º тепла.

Рекомендации водителям при гололеде и гололедице.

Недопустимо торможение и одновременный поворот рулевого колеса. При этом торможении не вращающиеся передние колеса не смогут изменить направление движения авто. Когда прекратится торможение, авто резко поедет в сторону вывернутых колес. Изменение направления движения авто бывает неожиданным для водителя.