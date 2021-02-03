ПОд Курском горел частный дом

К счастью, на пожаре никто не пострадал Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 15:55 2 февраля в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в жилом доме в деревне Ясенок Фатежского района.

На место происшествия были направлены пожарные ПЧ №45 Фатежского района, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электрических сетей.

По прибытии в 16:07 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 16:12, ликвидировано в 16:19, сообщили в МЧС.

В результате пожара в жилом кирпичном доме общей площадью 104 "квадратов" сгорела кровля по всей площади. Без пострадавших.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.