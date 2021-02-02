В Курске отреставрировали палаты бояр Ромодановских

Здание расположено на улице Пионеров Фото: Светлана ВОЛКОВА

Завершены работы по ремонту объекта культурного наследия федерального значения – палат бояр Ромодановских.

Палаты бояр Ромодановских расположены на улице Пионеров 6 в Курске. Старинное каменное здание было построено в 1649–1680 годах. Это объект культурного наследия федерального значения.

Как рассказала председатель комитета по охране объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял, разрешение на работы по сохранению памятника архитектуры было выдано в августе 2020 года.

Специалисты выполнили зачистку, оштукатуривание и окраску фасадов, заменили окна, а также провели ремонт внутренних помещений.