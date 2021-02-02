Курянам рассказали о противопоказаниях к вакцине против ковид

В регионе проходит вакцинация против ковид Фото: Из архива КП.

В Курской области продолжается вакцинация населения от COVID-19. В приоритете – вакцинация определенных категорий, среди которых лица с хроническими, сердечно-сосудистыми и бронхолегочными заболеваниями, сахарным диабетом и лишним весом.

- Даже для онкологических пациентов на сегодняшний день противопоказаний для вакцинации нет, особенно находящихся в стадии ремиссии. Пациентам, которые на данный момент проходят активное лечение, мы рекомендуем проконсультироваться со специалистами; по каждому случаю решение принимается индивидуально, – отметил главный врач областного онкологического диспансера Углеша Станоевич.

Как уточнили в комитете здравоохранения Курской области, противопоказания к вакцинации от новой коронавирусной инфекции есть лишь для граждан в возрасте до 18 лет, беременных и кормящих женщин, пациентов с хроническими заболеваниями в стадии обострения, граждан с высокой температурой и признаками ОРВИ.