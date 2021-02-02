В курских супермаркетах проверили качество творога

Проверки прошли в крупных супермаркетах Фото: Светлана ВОЛКОВА

2 февраля специалисты в пяти торговых розничных сетях города провели контрольную закупку творога 9-процентной жирности.Взятые образцы пройдут экспертизу в лаборатории регионального Центра гигиены и эпидемиологии. Там определят состав продукта, проверят на наличие консервантов, проведут микробиологические исследования на дрожжевые и плесневые грибы и кишечную палочку, а также оценят внешний вид - упаковку и маркировку.

- Если раньше забраковывалось около 60% продукции, то теперь этот показатель снизился до 20-30%, - отметила заместитель директора Курского центра контроля качества Наталья Сушко.

Итоги экспертизы будут переданы в региональное управление Роспотребнадзора, производителям продукции, торговым сетям для организации более эффективной работы с поставщиками и обеспечения качества и безопасности реализуемой продукции.

Если исследования покажут, что продукт не соответствует нормам, в магазинах он больше не появится.

Результаты сравнительного смотра качества будут размещены на официальном сайте Администрации Курской области, на сайте Курского центра контроля качества, в группе «Промышленность, торговля, бизнес Курской области» в социальной сети «ВКонтакте». Аналогичные смотры планируют проводить и в дальнейшем.