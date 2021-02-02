За сутки шестеро курян отдали деньги мошенникам

Преступников разыскивает полиция Фото: Из архива КП.

В отделы полиции Курской области обратились шестеро жителей города и области, которые поверили мошенникам и лишились денег.

Большинство решили, что по телефону настоящие сотрудники банка предлагают отменить подозрительный перевод. Для его предотвращения предоставили данные своих банковских карт и за несколько минут остались с нулевым балансом.

Самый крупный ущерб нанесен 43-летней курянке, которая после часового общения с мошенниками потеряла 487 тысяч рублей.

По-прежнему, регистрируются мошенничества, совершенные под предлогом купли-продажи товаров. Так, молодой человек из Курска стал жертвой мошенников, покупая бампер.

Молодой человек искал запчасть на автомобиль в интернете. С запросом он обратился к пользователям социальной сети. На его сообщение откликнулся незнакомец и предложил приобрести товар по низкой цены на условиях полной оплаты. В подтверждение продавец выслал курянину несколько фотографий бампера. Мужчина перечислил пять тысяч рублей и вскоре получил трек-номер, якобы отправленной посылки для ее отслеживания. Спустя время потерпевший, так и не получив товар, связался с мужчиной. Тот сказал, что бампер потерялся где-то в пути, а затем и вовсе перестал выходить на связь. Курянин оказался в «черном списке» недобропорядочного продавца.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.