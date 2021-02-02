Под Курском угонщик привлек внимание полиции опасными маневрами на дороге

УМВД проводит проверку Фото: Из архива КП.

Ночью от дома жителя Октябрьского района неизвестный угнал Ниву. Владелец вспомнил, что оставил ключи в замке зажигания, поэтому похитить чужой транспорт не составило труда.

О розыске транспорте передали информацию соседним отделам полиции.

Уже спустя час транспорт обнаружили сотрудники ГИБДД в Медвенском районе. Водитель привлек внимание полицейских опасными маневрами на дороге. Когда его остановили, по рации поступило сообщение о том, что именно этот автомобиль разыскивается. Водитель был пьян и не сразу смог пояснить, куда направляется, рассказали в полиции.

Позже он сознался, что угнал машину, чтобы добраться домой от друга, у которого он участвовал в застолье в Октябрьском районе. После праздника мужчина вышел на улицу прогуляться, а увидев автомобиль с ключами в замке зажигания, решил уехать.

По факту угона проводится проверка. Также угонщик будет привлечен к административной ответственности за управление транспортом пьяным. Кроме оплаты крупного штрафа ближайшее время ему будет запрещено садиться за руль.