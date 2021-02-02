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Спорт

82-летний курянин занял второе место в международном марафоне

Юрий Сабиров родом из Железногорска
Ольга ДАНИЛОВА
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Два курских спортсмена привезли награды

Два курских спортсмена привезли награды

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Санкт-Петербурге завершился 52-й международный марафон «Дорога жизни». Он посвящен героической обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Курскую область представляли железногорцы Денис Ермаков, Олег Гришин, Сергей Гончаров, 82-летний Юрий Сабиров и курянин Игорь Тяжкороб.

Наши спортсмены вернулись домой с двумя медалями:

Второе место в возрастной группе 80 лет и старше на дистанции пять километров завоевал Юрий Сабиров

Третье место в возрастной группе 50-54 года на марафонской дистанции занял Игорь Тяжкороб.