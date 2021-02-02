За сутки в Курской области выписали 116 ковид-пациентов

За сутки заболело больше, чем выздоровело Фото: Из архива КП.

Всего выписано за сутки в Курской области 116 ковид-пациентов. Это меньше, чем число заболевших.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1458 человек. На ИВЛ – 150, в том числе 15 – на инвазивной.

На сегодняшний день от коронавируса скончались в регионе 376 человек. В том числе за последние сутки четверо- мужчины 61 и 71 года, женщины 58 и 82 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

За минувшие сутки ковид подтвердился у 173 курян. По данным оперативного штаба на 7:30 2 февраля, в Курской области всего зарегистрировано 26632 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.