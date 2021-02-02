Школьные Олимпиады проходят в Курске с соблюдением антикоронавирусных мер

В Курске проходит региональный этап Олимпиады Фото: Светлана ВОЛКОВА

В этом году здесь в Курске пройдут интеллектуальные состязания по 17 предметам. Уже позади испытания по французскому языку, литературе, русскому языку, информатике, праву, экономике, основам безопасности жизнедеятельности, астрономии и биологии.

В ближайшее время школьников области ждут испытания:

- по обществознанию – 1-2 февраля;

- по истории – 8-9 февраля;

- по географии – 11 февраля;

- по физической культуре – 12-13 февраля;

- по мировой художественной культуре – 15 февраля;

- по английскому языку – 16-17 февраля;

- по технологии – 18-19 февраля;

- по немецкому языку – 20-22 февраля.

- Все мероприятия регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников проходят с соблюдением необходимых мер профилактики распространения коронавирусной инфекции. Команда тьюторов из числа студентов помогает проводить термометрию, выдает средства индивидуальной защиты; в аудиториях работают рециркуляторы воздуха, обеспечена расстановка рабочих мест участников олимпиады с учетом соблюдения дистанции не менее полутора метров между ними, обеспечена зигзагообразная рассадка участников, - сказали в администрации региона.