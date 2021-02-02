42-летний курянин убил родную мать табуретом

Курянину грозит срок Фото: Из архива КП.

СК завел уголовное дело против 42-летнего мужчины. Его подозревают по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

По версии следствия днем 28 января курянин был дома - в квартире, расположенной в в одной из многоэтажек по улице Литовская Курска - вместе со своей 68-летней матерью. Между ними произошла сора, в ходе которой мужчина ударил мать рукой по шее, а потом схватил в руки табурет и нанес стал им бить женщину по голове.

Женщина от полученных травм умерла на месте.

Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, сказали в ведомстве.