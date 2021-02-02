В Курске в ДТП пострадал подросток

Машины столкнулись на встречке
Фото: Светлана ВОЛКОВА
ДТП случилось 1 февраля примерно в 20 часов 00 минут. 33-летняя водитель на автомобиле «БМВ Х3» ехала со стороны поселка Рышково по Магистральному проезду.
По пути напротив дома 3 по Магистральному проезду по предварительным данным иномарка врезалась в «ВАЗ-21074», за рулем которого был 19-летний водитель. Столкновение произошло на встречке.
В результате ДТП получили травмы водитель и 17-летний пассажир автомобиля «Ваз-21074», сказали в ГИБДД.