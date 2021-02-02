В Курске поздравили участников Сталинградской битвы

В Курске сейчас проживают четыре участника легендарной битвы Фото: Светлана ВОЛКОВА

2 февраля — день воинской славы России. Дата, напоминающая нам о величайшем подвиге. В этот день победой Красной армии завершилась Сталинградская битва — одно из главных сражений ХХ века.

Эта битва считается самой напряженной и ожесточенной, так как продолжалась 200 дней и ночей - с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года.

В Курске проживают четыре участника Сталинградской битвы:

Нина Яковлевна Воробьева;

Марфа Степановна Зайцева;

Алексей Ефимович Семененко;

Татьяна Матвеевна Соловьева.

Самому «молодому» из них 95 лет, самый старший отметил свой 103-летний день рождения.