В Курске всю ночь устраняли последствия снегопада

В Курске прошел снегопад Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как рассказал председатель комитета дорожного хозяйства Денис Ходеев, в первую очередь проводилась расчистка основных магистралей, поскольку по ним идет общественный пассажирский транспорт, затем – второстепенных улиц.

По действующим нормативам на уборку снега с проезжей части по магистральным улицам отводится четыре-пять часов после окончания снегопада, по второстепенным - 24 часа. При выпадении интенсивных осадков, превышающих среднемесячную норму, дорожно-эксплуатационные предприятия переходят на усиленный режим работы. Убрать улицы необходимо в течение 48 часов.

-Многие задаются вопросом, почему спецтехника ездит с поднятыми ковшами. Сначала машины разбрасывают реагенты. Это делает снег рыхлым и предупреждает образование накатов, а в следствии — гололеда. Уже потом, через несколько часов, эта спецтехника опускает ковши и начинает убирать снег, - подчеркнул Денис Ходеев.

В течение вчерашней ночи четыре раза обрабатывались автомобильные дороги песко-соляной смесью, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, - пояснил Денис Ходеев. – К шести утра колоны машин уже повторно сметали образовавшуюся смесь песка и снега. Сейчас рабочие сконцентрировались на уборке второстепенных улиц и вывозе снега.

Очищать от снега дворы многоэтажных домов обязаны управляющие компании.

По данным комитета ЖКХ Курска с утра на уборку дворовых территорий многоквартирных домов вышли более 250 дворников и 30 единиц техники. В течение дня количество задействованных в расчистке снега дворников увеличится до 600, техники - до 60 единиц.