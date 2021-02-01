В Курске назвали лауреатов конкурса "Вершина"

В регионе отметили победителей премии общественного признания Фото: Светлана ВОЛКОВА

1 февраля в СКК вручили награды лучшим курским спортсменам: рапиристам Инне Дериглазовой, Кристине Самсоновой, Владиславу Мыльникову, Темуру Алояну, Анастасии Безносиковой, а также легкоатлетам Евгению Катунину и Дарье Погореловой.

Кроме того, лауреатами областного конкурса общественного признания «Вершина» стали:

Федерация легкой атлетики Курской области (номинация «Спортивная федерация года»),

региональная Федерация всестилевого карате (номинация «Развитие неолимпийских видов спорта»),

фотограф Андрей Блощаненко (номинация «Лучший журналист года»),

Василий Воробьев (номинация «История курского спорта»),

семья Болдыревых (номинация «Спортивная династия»),

Владимир Юшков (номинация «Юбилей»),

Курский государственный политехнической колледж (номинация «Спорт профессиональных образовательных организаций»),