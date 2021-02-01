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21-летнего курянина обвиняют в организации незаконного шествия

Материалы переданы в суд
Ольга ДАНИЛОВА
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Дело против курянина рассмотрит суд

Дело против курянина рассмотрит суд

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске в полицию доставлен 21-летний молодой человек за организацию незаконного шествия 31 января, сообщили в УМВД.

- Установлено, что в мессенджере он создал страницы, через которые координировал организацию несанкционированных мероприятий.Ранее молодой человек был судим за совершение имущественных преступлений, - сказали в полиции.

Против него составлен протокол об административно правонарушении по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ. Материалы переданы для рассмотрения в суд.

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