Курский роддом может вернуться к профильной работе

Роддом пока работает как ковид-стационар Фото: Светлана ВОЛКОВА

В случае улучшения эпидемиологической обстановки профильную деятельность возобновит городской клинический родильный дом. Перед началом работы в медицинском учреждении будет проведена полная дезинфекция, сказали в администрации региона.

- Возобновление профильной деятельности городского роддома станет возможным благодаря новому ковидному стационару, открытому на прошлой неделе после реконструкции в здании акушерско-гинекологического корпуса горбольницы №4. Здесь оборудовали 153 койки, 20 из которых реанимационные. Койки оснащены современным оборудованием и полностью соответствуют последним требованиям Минздрава, - добавили в Доме Советов.