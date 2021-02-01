Жители двух сел Курской области 15 дней жили без воды

Жители сел с 15 января были без воды Фото: Светлана ВОЛКОВА

30 января в группу ЦУРа (https://vk.com/tsur46) поступило обращение о том, что с 15 января в двух населенных пунктах Фатежского района – селе 2-е Банино и деревне Моховое – нет воды.

- Специалисты Центра управления регионом оперативно с администрацией района по этому вопросу. Выяснилось, что администрация Банинского сельсовета пыталась решить проблему, обращалась в АО «Курскоблводоканал». Однако на протяжении двух недель специалисты компании найти порыв не могли. 1 февраля в ходе обследования водопроводной сети место аварии наконец обнаружили на частном участке земли. Порыв устранили. Система водоснабжения в населенных пунктах восстановлена, - рассказали в администрации региона.

Ситуация с водоснабжением в селах Верхний Любаж и Хмелевое остается на контроле. Специалисты ведут работы по устранению поломок, добавили в обладминистрации.