В Курске шаурму будут продавать только до десяти вечера

Внешний вид торговых центров переделают по дизайн-коду Фото: Светлана ВОЛКОВА

Шаурма — до 22:00, ларьки у ТЦ — в едином стиле, вывески на фасаде — по дизайн-коду.

Эти изменения коснутся торговых центров «Бумеранг», «Кристалл», «Пушкинский», «Гранд», «Триумф» и «Перекресток», - сообщили в администрации региона.

— Куряне долго жаловались на ночную работу киосков с шаурмой около этих ТЦ: здесь всегда шум, мусор и «слёты» таксистов. Уже разработаны проекты новых вывесок. Фасады переделают в этом году. Время работы «шаурмичных» ограничат до 22:00. За этим будет следить охрана ТЦ. Незаконные объекты у ТЦ снесут, а для оставшихся — разработают единый дизайн, - уточнили в Доме Советов.