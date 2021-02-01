Курянам предлагают жаловаться на плохую уборку дорог

В регионе прогнозируют снегопад Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области продолжается уборка снега. В выходные дни на дороги вышло порядка 300 единиц снегоуборочной техники. Первостепенное внимание было уделено участкам с наивысшей интенсивностью движения. Региональные трассы расчищали около 170 машин, федеральные – более 70, на дорогах областного центра работало 55 единиц техники, заверили в обладминистрации.

По прогнозам синоптиков, вечером и ночью будет идти снег. В регионе в круглосуточном режиме работает оперативный штаб по зимнему содержанию. Сообщить о некачественной уборке региональных дорог можно по номеру +7(4712) 34-32-06 или +7 (919) 130-34-13.